2018 yılında ortaya çıkan veri skandallarının ardından zor günler geçirmeye devam eden Facebook'a tepki gelmeye devam ediyor.

Bu kez tepki, WhatsApp'ın kurucularından biri olan Brian Acton'dan geldi.

Daha önce de Twitter hesabından "It's time to delete Facebook" (Şimdi Facebook'u silme vakti) mesajı paylaşan Acton, Stanford Üniversitesi'nde verilen Computer Science 181 adlı bir lisans dersinde öğrencilerden Facebook hesaplarını silmelerini istedi.

It is time. #deletefacebook — Brian Acton (@brianacton) 20 Mart 2018

Musk destek vermişti

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Facebook'taki veri skandalları döneminde Brian Acton'a destek vermiş, "What's Facebook" (Facebook ne?) mesajı paylaşmıştı.

Uluslararası veri skandalı nasıl ortaya çıktı?

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirket Cambridge Analytica'nın, seçim kampanyası sırasında Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığının ortaya çıkması, uluslararası veri krizi sürecini başlattı.

87 milyon kullanıcının Facebook bilgilerinin Cambridge Analytica’ya sızdırıldığı ortaya çıktı. Türkiye'den ise toplam 234 bin 584 kişinin kişisel verilerine izinsiz erişildiği açıklandı.

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg hatayı kabullenerek, "Dünyadaki sorumluluğumuzu yeterince iyi göremedik" dedi ve ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisine ifade verdi.

Veri skandalı sebebiyle dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi, Facebook hesaplarını sildi. Hisseleri kısa sürede düşüşe geçen Facebook, veri krizi sürecinde milyarlarca dolar zarara uğradı.

Pek çok ülke veri gizliliğinin korunmasına yönelik adımlar atarken, Facebook da veri gizliliğini sağlayacak ve dünyanın her yerinde geçerli olacak bir yasa üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak: The Verge