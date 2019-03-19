Geçtiğimiz hafta Mozambik'in Beira şehrini vurduktan sonra iç bölgelere ilerleyerek Zimbabve ve Malavi’ye ulaşan Idai kasırgası, Mozambik'i savaş alanına çevirdi.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi radyoda yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan sel ve kasırga nedeniyle ölü sayısının resmi olarak 84 olarak açıklandığını ancak bu rakamın bini aşabileceğini belirtti.

Kasırga ve selden etkilenen bazı bölgeleri ziyaret eden Nyusi, su üzerinde yüzen cesetler gördüğünü söyledi.

Zimbabve'de sel ve kasırga nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiği ve 200'den fazla kişinin kayıp olduğu, Malavi'de ise 56 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaynak: AP News, AA