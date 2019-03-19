Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunda yaptığı konuşmada, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan yaklaşık 5 milyon kişinin temiz su kaynaklarına erişiminin İsrail tarafından engellendiğini vurguladı.

İsrail'in, Filistin halkının doğal kaynaklarını kendi çıkarı için kullandığını belirten Lynk, "İsrail'in Filistinlerin doğal kaynaklarını gasbetme ve çevreyi göz ardı etme politikası, Filistinlileri çok önemli varlıklarından yoksun bıraktı" ifadelerini kullandı.

Lynk, Gazze'deki doğal içme suyu kaynaklarının tahrip edilmesi ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin su kaynaklarına erişememesiyle suyun, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından gerçekleştirilen sistematik insan hakları ihlallerinin güçlü bir sembolü haline geldiğini aktardı.

Kaynak: AA