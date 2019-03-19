İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, son 2 haftadır üst düzey toplantılara katılmıyor. Prens'in, ekonomik konulardaki bazı yetkilerinin elinden alındığı da iddia ediliyor.

Buna göre, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik geçici kısıtlama kararı, babası Kral Selman tarafından geçtiğimiz hafta üst düzey bir toplantıda alındı. Ancak Kral Selman, Prens'in kabine toplantılarına katılmasını istedi. Prens ise, kabine toplantılarına da katılmadı.

Henüz resmi olarak açıklanamayan kararın detaylarına göre ülkenin dış yatırım kararlarını, Harvard'da eğitim almış ve yakın zamanda ulusal güvenlik danışmanı olarak atanmış Musaid el Ayban'ın, Kral adına gayri resmi olarak denetleyeceği belirtildi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Guardian'ın haberine göre, Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens Bin Selman arasındaki ilişkiler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden bu yana sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Cinayette Suudi Arabistan izleri

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ilgili açıklamasında, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: The Guardian