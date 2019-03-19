Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau, Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği röportajda, "kararsız doğası" nedeniyle kedisinin adını "Brexit" koyduğunu söyledi.

Loiseau, kedisinin her sabah yüksek sesle miyavlayarak dışarı çıkmak istediğini fakat kapıyı açtığında dışarı çıkmayı reddettiğini anlattı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecinde yaşadığı kararsızlıkları kedisinin davranışlarıyla bağdaştıran Loiseau, "O her sabah beni öldürücü miyavlamalarıyla uyandırıyor çünkü dışarı çıkmak istiyor. Dışarı çıkması için kapıyı açtığımda ise kararsız kalıyor. Sonra onu dışarı bıraktığımda bana dik dik bakıyor" dedi.

İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almış olsa da Brexit sürecinde, İrlanda sorunu nedeniyle bloktan çıkış için gereken anlaşmaya aylardır varılamıyor.

İngiltere'nin resmi ayrılık tarihi: 29 Mart

Avam Kamarası, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak ve 12 Mart'ta oylamış ve ezici çoğunlukla reddetmişti.

May, anlaşmayı bu hafta yapılacak AB zirvesi öncesinde parlamentoya bir kez daha sunmaya hazırlanıyordu.

AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin, 29 Mart'ta Birlik'ten ayrılması gerekiyor.

İngiltere'nin bu hafta yapılacak AB zirvesinde Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesi bekleniyor.

Kaynak: The Independent