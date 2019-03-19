Anlaşma yok, anlaşmasız ayrılık yok.

Brexit için tüm seçenekleri tüketen İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacağı tarih ertelendi.

29 Mart yerine 30 Haziran işaret edilse de ayrılık tarihinde son sözü Avrupa Birliği'nin diğer üyeleri söyleyecek.

Kısa süreli bir ertelemeden yana olan İngiltere Başbakanı Theresa May, bu hafta iki kez reddedilen anlaşmasını bir kez de oylamaya sunma ve anlaşmalı bir şekilde ayrılığı sağlama planı yapıyordu.

Ancak, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını söyledi.

Böylece May'in anlaşma planı suya düşerken, ülkenin geleceği de en belirsiz dönemlerinden birine girdi.

İngiltere'de halkın bir kısmı ayrılığın hemen gerçekleşmesi bir kısmı ise Brexit'in iptal edilmesi ve Avrupa Birliği'nde kalınması çağrısıyla protestolarını sürdürüyor.

Kaynak: TRT World / Nisa Yıldırım