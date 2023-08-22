Washington'daki orman yangınlarında 2 kişi öldü

İtfaiye yetkilileri, bir kişinin Washington eyaletinin Spokane kentinin doğusundaki Oregon yangınında, diğerinin ise kentin batısındaki Gray yangınında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalette yayın yapan KREM-TV'nin haberine göre, Spokane'nin batısındaki Medical Lake'in Belediye Başkanı Terri Cooper, Gray yangını sebebiyle 5 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Eyalette 18 Ağustos'tan beri süren orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 265 yapı yok oldu, ormanlık alanlar ve tarım arazileri zarar gördü, eyaletler arası yollar kapandı.

Eyalet çapında "acil durum" ilan edildi

Yangından etkilenen bölgeleri 20 Ağustos'ta ziyaret eden Washington Valisi Jay Inslee, eyalet çapında acil durum ilan etti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Inslee, ABD Başkanı Joe Biden ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Deanne Criswell ile yangın söndürme operasyonları için federal yardım yapılması konusunda görüştüğünü bildirdi.

İtfaiye yetkilileri, resmi bir tahliye duyurusu olmayabileceğini ve vatandaşların gerektiğinde ivedilikle bulundukları yerleri tahliye etmeleri gerektiğini belirtti.

Eyalet çapında sene başından beri 137 kilometrekare alanın orman yangınlarında küle döndüğü kaydediliyor.