Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.08.2023 12:15

Washington'daki orman yangınlarında 2 kişi öldü

ABD'nin Washington eyaletinde 18 Ağustos'tan beri devam eden orman yangınlarında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Washington'daki orman yangınlarında 2 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

İtfaiye yetkilileri, bir kişinin Washington eyaletinin Spokane kentinin doğusundaki Oregon yangınında, diğerinin ise kentin batısındaki Gray yangınında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalette yayın yapan KREM-TV'nin haberine göre, Spokane'nin batısındaki Medical Lake'in Belediye Başkanı Terri Cooper, Gray yangını sebebiyle 5 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Eyalette 18 Ağustos'tan beri süren orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 265 yapı yok oldu, ormanlık alanlar ve tarım arazileri zarar gördü, eyaletler arası yollar kapandı.

Eyalet çapında "acil durum" ilan edildi

Yangından etkilenen bölgeleri 20 Ağustos'ta ziyaret eden Washington Valisi Jay Inslee, eyalet çapında acil durum ilan etti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Inslee, ABD Başkanı Joe Biden ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Deanne Criswell ile yangın söndürme operasyonları için federal yardım yapılması konusunda görüştüğünü bildirdi.

İtfaiye yetkilileri, resmi bir tahliye duyurusu olmayabileceğini ve vatandaşların gerektiğinde ivedilikle bulundukları yerleri tahliye etmeleri gerektiğini belirtti.

Eyalet çapında sene başından beri 137 kilometrekare alanın orman yangınlarında küle döndüğü kaydediliyor.

ETİKETLER
ABD Yangın Orman Yangını
Sıradaki Haber
ABD'de ateşli silahlardan dolayı ölen çocukların sayısı rekor seviyede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:57
Fransa'da dron uçuşları orman yangınları nedeniyle kısmen yasaklandı
12:56
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel: Ankara'nın Avrupa yolundaki girişimini destekliyoruz
12:55
Bakan Fidan: KKTC’nin haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz
12:45
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını
12:42
San Francisco Başpiskoposluğu çocuk istismarı davaları gerekçesiyle iflasını istedi
12:43
Yunanistan'da yangınlar 4'üncü gününde devam ediyor
Asarcık Tepesi'nde Orta Tunç Çağı'ndan günümüze yerleşim izleri bulundu
Asarcık Tepesi'nde Orta Tunç Çağı'ndan günümüze yerleşim izleri bulundu
FOTO FOKUS
Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü
Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ