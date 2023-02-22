Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Washington'daki Cascade Sıradağları'nda çığ düştü: 3 ölü
[Temsili fotoğraf: AP]
ABD'nin Washington eyaletindeki Cascade Sıradağları'nda çığ düşmesi nedeniyle 3 dağcı öldü.
Yetkililer, 6 dağcıdan oluşan grubun hafta sonu Seattle'ın 113 kilometre doğusundaki 2 bin 653 metre yüksekliğindeki Colchuck zirvesine tırmandığını söyledi.
Bu dağcılardan 3'ünün çığ düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, diğer 3 dağcının da arama kurtarma ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.
Söz konusu olay, 2 yıl önce Utah'ta bir çığda 4 kayakçının hayatını kaybetmesinden bu yana "ABD'deki en ölümcül çığ" olarak kayıtlara geçti.
Sıradaki Haber
Lübnan açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz