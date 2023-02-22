Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün saldırısında 10 kişi öldü
Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün Somali ordusu generallerinden Muhammed H. Gabarey'in başkent Mogadişu'daki evine düzenlediği saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetti.
Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırganlardan birinin önce bomba yüklü yelekle evin giriş kapısını patlattığı, sonrasında örgüt üyeleri ile güvenlik güçleri arasında yaklaşık 8 saat süren çatışma yaşandığını belirtildi.
Açıklamada, dünkü saldırıda, 4'ü asker, 6'sı sivil 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırıyı düzenleyen Eş-Şebab örgütü üyelerinin ise etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, hedef alınan generale ait evde, Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda yaralanan bazı askerlerin tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı.
Somali ordusu generallerinden Muhammed H. Gabarey'in, başkent Mogadişu'da bulunan evi dün teröristlerce hedef alınmıştı.
Somali’de güvenlik güçleri Eş-Şebab’a yönelik operasyonlarını artırırken örgüt ise sivil ve askeri yerleri hedef alıyor.