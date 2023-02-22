Lübnan Ulusal Jeofizik Dairesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Akdeniz'de Sayda kentinin yaklaşık 61 kilometre açığı olduğu bilgisi verildi.

Deprem başta Sayda olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki kıyı kentleri ile Filistin ve İsrail'de de hissedildi.

Sarsıntı, can ya da mal kaybına neden olmadı.