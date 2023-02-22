Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lübnan açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: AP]
Lübnan'ın güney kara sularında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Lübnan Ulusal Jeofizik Dairesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Akdeniz'de Sayda kentinin yaklaşık 61 kilometre açığı olduğu bilgisi verildi.
Deprem başta Sayda olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki kıyı kentleri ile Filistin ve İsrail'de de hissedildi.
Sarsıntı, can ya da mal kaybına neden olmadı.
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