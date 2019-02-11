137 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin adamı olan Jeff Bezos, National Enquirer dergisi ve bağlı olduğu grup American Media Incorporated'in (AMI), "belden aşağı özçekimi olduğu" gerekçesiyle kendisine şantaj yaptığını öne sürdü.

Jeff Bezos, AMI'ın kendisini siyasi görüşleri yüzünden hedef gösterdiğini iddia etti.

Bezos, sahibi olduğu Washington Post gazetesinin köşe yazarı Cemal Kaşıkçı’nın Suudiler tarafından İstanbul’da öldürülmesiyle ilgili yayınlarından ötürü de ABD Başkanı Donald Trump yanlısı grupların hedefi haline gelmiş olabileceğini öne sürdü.

Bezos blog sayfasından yaptığı açıklamada, AMI ve Trump arasındaki ilişkiye dikkat çekerken, Suudi Arabistan ile National Enquirer dergisinin yöneticisi David Pecker arasında yakın ilişki olduğunu da iddia etti.

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy — Jeff Bezos (@JeffBezos) 7 Şubat 2019

Bezos, AMI ve Suudi Arabistan arasında bağlantı olduğuyla ilgili basında çıkan haberlere de atıf yaparak, Washington Post’un Cemal Kaşıkçı cinayeti haberlerinin meydana getirdiği mutsuzluğa vurgu yaptı.

Jeff Bezos, “Washington Post’un Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yayını, bazı çevrelerin kesinlikle hoşuna gitmiyor” ifadelerini kullandı.

WSJ: Suudiler AMI'a olası yatırımı görüştü

Jeff Bezos’ın Suudi Arabistan ile iş birliği yapmakla suçladığı National Enquirer, geçen yıl Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın reform girişimlerini kapak yaptığı, neredeyse 100 sayfalık bir sayı hazırlamıştı.

Wall Street Journal gazetesine göre Suudiler, söz konusu dergiyi çıkaran AMI'a olası yatırımı da görüştü.

Suudi Arabistan iddiaları yalanladı

Washington’a ziyarette bulunan Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ise, Suudi Arabistan ile AMI arasında bir bağlantı olmadığını savunarak gelişmeleri "pembe dizi"ye benzetti.

Cubeyr, Suudi Arabistan’ın olası rolüyle ilgili de "bildiğim kadarıyla kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

National Enquirer daha önce, Jeff Bezos’ın 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos’tan televizyon spikeri sevgilisi Lauren Sanchez ile yaşadığı ilişki yüzünden ayrıldığını ortaya çıkarmıştı.

Bezos, dergi ve bağlı olduğu AMI'ın fotoğrafı yayımlamamak için kendisinden talepte bulunduğunu iddia etmişti.

Bezos daha sonra yaptığı açıklamada, derginin çıplak fotoğraf iddiasıyla yaptığı şantaja boyun eğmemek için bunu ifşa ettiğini belirtmişti.

Buna göre, Bezos ve güvenlik danışmanı Gavin de Becker, American Media, Inc.'in yayınlarında herhangi bir siyasi motivasyonla hareket etmediğini kabul edecekti.

Bezos blog sayfasından yaptığı açıklamada, "Kişisel bilgilerimi sızdırmak ve yaşayacağım utanç pahasına bana yolladıkları tehdit içeren e-postaları değiştirmeden yayınlamaya karar verdim" dedi, tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceğini söyledi.

Amazon'un kurucusu Bezos ayrıca, AMI'ın sahiplerinin avukatlarının gönderdikleri elektronik postalarla kendisini, ilişki yaşadığı Lauren Sanchez ile fotoğraflarını basmakla tehdit ettiklerini savundu.

Kaynak: The Guardian, Independent, BBC, Şarku'l Avsat, Biography