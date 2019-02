137 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin adamı olan Jeff Bezos, National Enquirer dergisi ve bağlı olduğu grup American Media Incorporated'in (AMI), "belden aşağı özçekimi olduğu" gerekçesiyle kendisine şantaj yaptığını öne sürdü.

Jeff Bezos, AMI'ın kendisini siyasi görüşleri yüzünden hedef gösterdiğini iddia etti.

Bezos, sahibi olduğu Washington Post gazetesinin köşe yazarı Cemal Kaşıkçı’nın Suudiler tarafından İstanbul’da öldürülmesiyle ilgili yayınlarından ötürü de ABD Başkanı Donald Trump yanlısı grupların hedefi haline gelmiş olabileceğini öne sürdü.

Bezos blog sayfasından yaptığı açıklamada, AMI ve Trump arasındaki ilişkiye dikkat çekerken, Suudi Arabistan ile National Enquirer dergisinin yöneticisi David Pecker arasında yakın ilişki olduğunu da iddia etti.

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy