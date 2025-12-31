Çok Bulutlu 2ºC Ankara
Türkiye
AA 31.12.2025 03:45

Bilecik'te kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Bilecik'te kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde beklenen yağışın kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı belirtildi.

Buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Bilecik
