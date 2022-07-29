Bowser ilk olarak 19 Temmuz'da Savunma Bakanı Lloyd Austin'e yazdığı bir mektupta Ulusal Muhafızlardan yardım istedi.

Her iki yardım talebi mektubunun da metnini yayınlayan WRC-TV'ye göre ikinci mektup 22 Temmuz tarihli ve Beyaz Saray'a yönelikti.

Ancak, belediye başkanı henüz her iki mektuba da yanıt alamadı.

İlk mektupta Bowser, Arizona Valisi Doug Ducey ve Teksas Valisi Greg Abbott'un ABD sınırını yasa dışı yollardan geçerken yakalanan göçmenleri ülkenin başkentine göndermeye başlama tehditlerini takip ettiğini belirtiyor.

Günde 150 ulusal muhafıza ihtiyacımız var

Temmuz ayı ortası itibarıyla bölgeye 4 binden fazla göçmenin geldiğine dikkat çeken Bowser, “gelen otobüslerin hızı ve gelenlerin hacminin taşma noktasına ulaştığından” şikayet etti.

“Toplu müdahale ve hizmet çabalarımız artık boğulmuş durumda: Montgomery County, Maryland'de kurulmasına yardım ettiğimiz bölgesel karşılama merkezi kapasitesi dolu; evsiz hizmetleri sistemimiz zaten büyük bir baskı altında; ve trajik bir şekilde, birçok aile Washington DC'ye gidecek hiçbir yeri olmadan geliyor ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde ileriye dönük hedefler arayan belirsizlik içinde kalıyorlar” diye yazdı.

Bowser'ın ofisi günde 150 Ulusal Muhafız personeli istedi.

Belediye başkanı, Teksas ve Arizona valilerinin "federal hükümete siyasi bir açıklama yaptıklarını ve bunun yerine eylemlerinin şehir ve bölgesel kaynaklar üzerinde sürdürülemez şekillerde doğrudan etkileri olduğunu" da sözlerine ekledi.