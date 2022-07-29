Bu ayın başlarında kamuoyuna çokça duyurulan iki günlük bir davada, 21 yaşındaki Mohamed Adel, Haziran ayı sonlarında Mısır'ın kuzeyindeki Mansoura Üniversitesi'nin dışında öğrenci arkadaşı Nayera Ashraf'ı öldürmekten suçlu bulundu.

Adel'in bir süre kızı takip ettiği ve onunla evlenmeyi reddettiğinde, onu öldürmek için korkunç bir plan tasarladığı bildirildi.

Sosyal medyada viral olan ve ülke çapında öfkeye yol açan olayın video görüntülerine göre, Adel, üniversitenin yakınında bir otobüsten inerken Eşref'i defalarca bıçakladı, üzerine atladı ve dehşete düşmüş birkaç kişinin önünde boğazını kesti.

Adel cinayeti itiraf etti ve 6 Temmuz'da ölüm cezasına çarptırıldı.

Mahkemeden canlı yayın kararı

Ancak mahkeme şimdi Adel'i örnek göstermek istiyor ve hükümetten ulusal televizyonda canlı yayına izin vermesini istedi.

Mansoura Adliyesi, Mısır parlamentosuna, cezayı duyurmanın gelecekte benzer suçları önlemek için yeterli olmadığını açıklayan bir mektup yazdı.

Yerel basında yer alan habere göre mektupta, "Yayın, yargılamanın başlamasının yalnızca bir parçası olsa bile, cezanın yayınlanmasıyla elde edilemeyen caydırıcılık hedefine ulaşabilir" dedi.

Adel'in avukatı Farid El-Deeb, müvekkilinin ölüm cezasını hak etmediğini ve karara itiraz edeceğini söyledi.

Mısır ulusal televizyonunda en son ölüm cezası, devletin Kahire'deki evlerinde bir kadın ve iki çocuğunu öldüren üç adamı idam ettiği 1998'deydi.