Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster bölgesindeki golf kulübünde düzenlenen LIV Golf Turnuvası'na Suudi Arabistan'ın sponsorluğunu protesto etmek isteyen 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

11 Eylül saldırılarının sorumlularını "manyak" olarak nitelendiren ve saldırıların tüm dünya için "korkunç bir olay" olduğunu belirten Trump, "Ancak bugün burada birçok müthiş insanın olduğunu söyleyebilirim. Çok eğleneceğiz ve kutlayacak çok şeyimiz var. Bir dolu para derneğe gidecek." yorumunu yaptı.

Trump, 11 Eylül saldırılarının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğuna ilişkin istihbaratlara dair ise "Sponsorları uzun süredir çok iyi tanıyorum. Uzun süredir dostlarım. Bu insanlar, Amerikan şirketlerine yatırım yaptı, birçok Amerikan şirketinde büyük yüzdeleri var ve golf için yaptıkları harika. Maalesef, hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın turnuvayı protesto etmeye hazırlanan 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine bu mesajı vermesi eleştirilere yol açtı.