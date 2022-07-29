Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 04:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye'den Irak'a geçmeye çalışan teröristler Peşmerge'ye saldırdı
[Fotograf: AA]
Terör örgütü PKK, Irak'ta bir kez daha Peşmerge güçlerini hedef aldı. Terör örgütünün Irak-Suriye sınırı yakınında açtığı ateş sonucunda 1 Peşmerge yaralandı.
Erbil merkezli K24 TV kanalının Peşmerge güçlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, akşam saat 22.45'te PKK'lı teröristlerin Fişhabur kapısı yakınlarında sınırın Irak tarafına geçmeye çalıştıkları belirtildi.
Peşmerge güçleri tarafından geçişleri engellenen PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 Peşmerge'nin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
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