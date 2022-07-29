Venezuela'nın Kolombiya sınırındaki Tachira eyaletinde mevkidaşı Carlos Faria ile bir araya gelen Alvaro Leyva, bozulan ilişkilerin onarılacağını söyledi.

Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Feria, "Vakti geldiğinde ülkelerimizi temsil edecek ve farklı konsolosluklarda çalışması gereken tüm ekiplerimizin derhal görevlerine başlaması konusunda anlaştık" diye konuştu.

Leyva da iki ülkenin 2 bin 200 kilometreden fazla sınıra sahip olduğunu anımsatarak, "Büyükelçilerin ve diğer diplomatik konsolosluk yetkililerinin atanmasıyla, önümüzdeki 7 Ağustos'tan itibaren ikili ilişkilerin kademeli olarak normalleştirilmesi için taraflar isteğini ortaya koydu" dedi.

Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun 7 Ağustos'ta görevi devraldıktan hemen sonra Venezuela'ya büyükelçi atayacağı bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Petro, 22 Haziran'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke kara sınırının açılmasını ele aldıklarını duyurmuştu.

İki ülke ilişkileri Ocak 2019'da kesintiye uğramıştı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendisini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.

Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici kapatma kararı almıştı.

Maduro, 24 Şubat 2019'da basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela’yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.

Venezuela ve Kolombiyalı yetkililerin sınırları yeniden açma görüşmeleri en son 6 Eylül 2021'de gerçekleşmiş, müzakerelerin ilerleme olmakla beraber devamı getirilmemişti.