Washington DC'deki Ulusal Muhafızlar'ın yeniden yapılandırılması gündemde

Associated Press'in (AP) ismini vermek istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına müdahale sırasında verilen "kaotik tepki" ve George Floyd'un öldürülmesi sonrasındaki protestolar sırasındaki "güvenlik ihlalleri" kapsamındaki sorunları ele almak için Washington DC'deki Ulusal Muhafızları yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Bu kapsamda başkent hava muhafızlarının transferi ve bunu dengelemek üzere kentte toplumsal olaylarda etkin olabilecek askeri polis sayısının artırılması seçeneği gündemde.

Başkentteki Ulusal Muhafızlar'ın kontrolünün kimde olacağı, tartışmalardaki en kritik husus olarak dikkati çekiyor.

ABD genelinde, eyaletlerdeki Ulusal Muhafızlar valilerin emrinde görev yapıyor. Ancak özel bir statüye sahip Washington DC kentinin, bir eyalet olmadığı için, valisi bulunmuyor. Kentteki Ulusal Muhafız birlikleri doğrudan ABD Başkanı'na bağlı. Başkan da bu yetkiyi genellikle Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri'ne devreden Savunma Bakanı'na veriyor.

Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, mevcut düzeni sürdürmek veya komutayı Amerikan topraklarının korunması ve güvenliğini gözeten Kuzey Komutanlığı'na devretme yönündeki iki seçeneği değerlendirdiği ifade ediliyor.