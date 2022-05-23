"Apple, Çin'e olan bağımlılığını azaltmak istiyor." İddia, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer aldı. Çin'e alternatif olarak ise Hindistan gösterildi.

Gazetede, Yang Jie imzalı makale yayımlandı. Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Apple'ın, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar üretiminin yüzde 90'ını Çin'de gerçekleştirdiği hatırlatıldı.



Koronavirüs salgını ile gelen kısıtlamaların şirketi 8 milyar dolar zarara uğrattığı bilgisi paylaşıldı. Makaleye göre bu durum Apple'ı, Çin'e bağlılığını azaltmak için alternatifler düşünmeye sevk ediyor.



"En mantıklısını aramayı sürdürüyoruz"



Makalede, şirketin tepe yöneticisi Tim Cook'un "Üretim zincirimiz hayli geniş. Ürünler her yerde üretilebiliyor. En mantıklısını aramayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Apple'ın bu adımına, Washington-Pekin arasındaki gerilimin de sebep oluşmuş olabileceği aktarıldı.



Apple'ın Çin’e alternatif olarak bazı ülkeler üzerinde durduğu da öne sürüldü.

Buna göre dev şirket, Hindistan'ı üretim konusunda 'yeni Çin' olarak görmeye başlayacak.



Makalede Apple'ın Vietnam’da da üretim oranının artırmayı planlandığı kaydedildi.