Vurulan ayı avcının üzerine düşerek can aldı

ABD'nin Virginia eyaletinde bir av kazası sonucu 58 yaşındaki Lester C. Harvey hayatını kaybetti. 9 Aralık'ta Lunenburg bölgesinde meydana gelen olayda, avcı grubundaki bir kişinin ağaçtaki ayıyı vurması sonucu hayvan, ağacın altındaki Harvey'nin üzerine düştü.

Virginia Yaban Hayatı Kaynakları Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, avcı grubu bir ayının izini sürerken hayvan ağaca tırmandı. Grup ağacın altından uzaklaşmaya çalışırken, bir avcı ayıyı vurdu. Yaklaşık 3 metre yükseklikteki ağaçtan düşen ayı, ağacın dibinde duran Harvey’ye çarptı.

İki farklı hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı

Olay yerinde ilk yardım uygulandıktan sonra Harvey, iki farklı hastaneye sevk edildi. Ancak aldığı ciddi yaralar nedeniyle kurtarılamadı.

Beş çocuk babası ve sekiz torun sahibi olan Harvey'nin, kendini işine adamış bir müteahhit ve doğa tutkunu olduğu belirtildi.

Benzer Kazalar Daha Önce de Yaşandı

Bu tür sıra dışı av kazaları daha önce de meydana geldi.

2018’de Alaska’da: Bir avcı, partnerinin vurduğu ayının yamaçtan yuvarlanarak kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış, ayıyla birlikte düşen kayalar da olayı daha da kötüleştirmişti.

2019’da Kuzey Carolina’da: Bir başka avcı ise ağaçtan vurulup düşen bir ayının saldırısına uğradıktan sonra hayvanla birlikte uçurumdan yuvarlanmıştı. Bu kazada avcı hastaneye kaldırılmış, ayı ise ölü bulunmuştu.

Bu trajik olay, av sırasında güvenli mesafe bırakma ve dikkatli hareket etme gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle tehlikeli yaban hayvanlarıyla karşılaşmalarda alınması gereken önlemler konusunda bilinçlenme ihtiyacı doğuyor.