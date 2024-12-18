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Dünya
AA 18.12.2024 06:29

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye'nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün her koşulda korunması gerektiğini belirterek, Suriye'nin parçalanmasının yalnızca ülkenin geleceğini tehlikeye atmakla kalmayacağını, aynı zamanda halihazırda kırılgan olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını kaydetti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye'nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır
[Fotograf: AA]

Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda konuştu.

Suriye halkının bir dönüm noktasında olduğuna işaret eden Yıldız, Suriye'de 8 Aralık'ın ardından yeni bir döneme geçildiğini ve yıllardır çekilen acıların barış, istikrar ve refahın sağlandığı bir geleceğe dönüştürülme imkanı doğduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Yıldız, Suriye halkının 14 yıldır çektiği korkunç acıların ardından artık özgür ve kapsayıcı bir Suriye oluşturmaya hiç olmadıkları kadar yakın olduklarını kaydetti.

"Suriye’nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır"

Diğer taraftan geleceğe ilişkin bazı zorlukların da aşılması gerektiğine işaret eden Yıldız, birlik içinde, kapsayıcı ve istikrarlı bir Suriye'nin tüm bölgeye katkı sağlayabileceğini söyledi.

Yıldız, "Güvenilir ve meşru bir geçiş süreci, Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde olmalı, bu da ulusal birlik doğrultusunda cesur, kapsayıcı ve kararlı adımlar atılmasını gerektiriyor." diye konuştu.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü her koşulda korunmalıdır." diyen Yıldız, Suriye'nin parçalanmasının yalnızca ülkenin geleceğini tehlikeye atmakla kalmayacağını, aynı zamanda halihazırda kırılgan olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını kaydetti.

Yıldız, Suriye'nin geleceğinde "kapsayıcılığın" kilit rol oynaması gerektiğine işaret ederek, yeni Suriye hükümetinin toplumun tüm kesimlerini temsil etmesinin stratejik bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

"Suriye'de istikrar, terör tehdidi bertaraf etmeden sağlanamaz"

Türkiye'nin on yıldan uzun süredir Suriye halkının yanında durduğunu, Suriye içinde kalan ve dışına göç etmek zorunda kalan insanlara tereddütsüz destek sunduğunu vurgulayan Yıldız, uluslararası toplumun da artık üstüne düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Yıldız, Suriye'de yıllarca süren ihtilafın yarattığı yıkımın üstesinden halkın tek başına gelemeyeceğini ifade etti.

Suriye'de istikrarın terör tehdidini bertaraf etmeden sağlanamayacağını belirten Yıldız, Suriye'deki geçiş sürecinin terör grupları tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yıldız, özellikle PKK/YPG/sözde "SDG" ve bağlantılarının, sadece Suriye'nin bütünlüğüne değil aynı zamanda Türkiye'nin ulusal güvenliğine ve bölgeye yönelik ciddi tehdit teşkil etmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Terör örgütünün Arapların yoğun olduğu bölgelere yönelik saldırılarının bu grubun tüm Suriye halkının güvenliği için yok edilmesinin aciliyetini gösterdiğini aktaran Yıldız, Suriyeliler tarafından yönetilen geçiş sürecine bu ülkenin toprak bütünlüğü ve istikrarına zarar veren PKK/YPG/ sözde "SDG" gibi örgütlerin dahil edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yıldız, "Türkiye, sınırlarını korumak ve bu grupların sahadaki durumu istismar etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir." dedi.

"Suriye rejiminin işlediği vahşete göz yumulmamalı"

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da değinen Yıldız, söz konusu saldırıların Suriye'de istikrar inşa etme çabalarını baltaladığını söyledi.

Yıldız, Suriye'nin yasa dışı faaliyetlerinin ve saldırılarının kabul edilemez olduğuna ve meşru güvenlik gerekçeleriyle açıklanamayacağına dikkati çekerek, "BMGK bu duruma uygun tepkiyi vermeli." dedi.

Aynı zamanda uluslararası toplumun Sednaya Hapishanesi ve Şam bölgesinden gelen korkunç görüntülerle somutlaşan ve Suriye rejimi tarafından işlenen vahşetlere göz yummaması gerektiğinin altını çizen Yıldız, "Bu kritik dönemeçte, Suriye halkının özgür, kapsayıcı ve birlik içinde bir Suriye hedefine olan bağlılığımızı yeniden teyit edelim. Bu, tüm bölgenin istikrarı için bir dayanak noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve refahına olan bağlılığını güçlü şekilde sürdüreceğini belirtti.

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