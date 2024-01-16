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Dünya
AA 16.01.2024 23:40

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğünü belirterek, "Ukrayna'ya şimdi ve AB'deki geleceğine yönelik desteğimiz sarsılmazdır." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi
[Fotograf: Reuters]

Von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Blinken ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından von der Leyen, X üzerinden yaptığı açıklamada, Blinken ile Ukrayna ve Orta Doğu'daki son durumu ele aldıklarını duyurdu.

Von der Leyen, "Ukrayna'ya şimdi ve AB'deki geleceğine yönelik desteğimiz sarsılmazdır. Orta Doğu'da istikrara duyulan ihtiyacı, Gazze'ye insani yardım erişiminin artırılmasını ve gelecek günler için hazırlıkları ele aldık. Ayrıca Kızıldeniz'deki endişe verici durumu ve bu duruma tepkilerimizi görüştük." ifadelerine yer verdi.

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