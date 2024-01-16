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Dünya
AA 16.01.2024 22:52

Hamas ile İsrail arasında Gazze'ye insani yardım girişi anlaşması

Katar, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Hamas ile İsrail arasında Gazze'ye insani yardım girişi anlaşması
[Fotograf: AA]

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtti.

Ensari, bu anlaşmanın, Katar ile Fransa’nın ara buluculuğunda başarıya ulaştığını aktardı.

İlaç ve yardımların, Gazze Şeridi'ne nakledilmek üzere yarın, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait iki uçakla Mısır’ın El-Ariş kentine gönderileceğini aktaran Ensari, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme noktasında bölgesel ve uluslararası ortaklarla çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, İsrailli esir Yossi Sharabi ile Itay Svirsky’nin İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Katar ve Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

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