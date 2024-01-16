Pakistan'dan İran'a "hava sahası ihlali" kınaması

Pakistan, İran'a yönelik kınama yayınladı.

Hava sahasının İran tarafından sebepsiz şekilde ihlal edilmesini şiddetle kınayan Pakistan, egemenliğinin bu ihlalinin tamamıyla kabul edilemez olduğunu ve ciddi sonuçları olabileceğini açıkladı.

Pakistan, İran'ın düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 3 çocuğun yaralandığını bildirdi.

İran'ın Pakistan topraklarına saldırısı

İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın Nour News, İran’ın Pakistan’da bulunan Ceyşu'l Adl isimli grubun iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.