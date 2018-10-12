Virgin Group ve Uber'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı tepkisi

Uluslararası yatırım şirketi Virgin Group'un sahibi Richard Branson yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili iddialar doğru çıkarsa Batılı ülkelerin Suudi Arabistan yönetimiyle iş yapma tutumunu tamamıyla değiştireceğini belirtti.

Suudi yetkililerden Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili bilgi istediklerini ifade eden Branson, Suudi Arabistan'la yapmayı planladığı projeyi askıya aldıklarını kaydetti.

Uber'den konferansa katılmama kararı

Uber'in üst yöneticisi Dara Khosrowshahi ise 23-25 Ekim'de Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde düzenlenecek Gelecekteki Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative-FII) adlı konferansa katılmayacağını açıkladı.

Khosrowshahi, Kaşıkçı olayı ile ilgili gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, konuşma yapmasının da planlandığı FII konferansına katılmama kararı aldığını kaydetti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Yazarı olduğu Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.14'te İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giriş görüntüsünü paylaşmış, görüntülerde konsolosluk önünde siyah bir araba olduğuna dikkat çekilmişti.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna beraber gittiği nişanlısı Hatice Cengiz, içerden uzun süre çıkmaması sebebiyle konsolosluk görevlilerine Kaşıkçı’yı sorduğunu, görevlilerin “içerde kimsenin kalmadığını” söylediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında, “Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler de bu konuda iddiasını ispatla mükelleftir. Gerek emniyet teşkilatımız gerek istihbarat teşkilatımız bununla ilgili seferber olmuş durumdalar. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığımıza verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız hemen teyakkuza geçmiştir. Bütün bu çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiğini belirterek, "Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor" demişti.

ABD Başkanı Trump ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğuna dair haberlerden endişe duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA, Reuters