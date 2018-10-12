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Sırbistan AB’nin baskılarıyla İran'a vize serbestisini kaldırdı

Sırbistan, Avrupa Birliği’nin (AB) baskıları sonucu İran ile yaptığı vize serbestisi anlaşmasını kaldırmak zorunda kaldı.

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Sırbistan ABnin baskılarıyla İrana vize serbestisini kaldırdı

Yeni bir göçmen akımından korkan Avrupa Birliği, Sırbistan’a baskı yaparak İran ile vize serbestisi anlaşmasını iptal ettirdi. 

İran ile Sırbistan arasındaki vize muafiyeti anlaşması 2017 yılında imzalanmış, Belgrad - Tahran arasındaki aktarmasız uçak seferleri ise geçen mart ayında başlamıştı.

Vizelerin kalkmasıyla birlikte geçen ağustos ayında Sırbistan’a 15 bin Fars turist gelmiş ve evlerine dönmek yerine Batı Avrupa’ya yönelmişti.

Sırp medyasında Tahran’dan Belgrad’a gelen uçakların dolu olduğu ancak dönüş seferlerinin boş olduğuyla ilgili haberler yapılmıştı.

 

Kaynak: AA, AP

Etiketler: vize serbestisi, Sırbistan, AB
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