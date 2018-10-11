İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğunda öldürüldüğü şüphesinin doğru çıkması halinde iki ülke ilişkileri için "ciddi sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

"Eğer bu iddialar doğruysa, Suudi Arabistanla olan arkadaşlığımız ve ortaklığımızın, ortak değerlere dayanması nedeniyle ciddi sonuçları olacaktır. Son derecede endişeliyiz" diyen Hunt, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el-Jubeir ile konuştuğunu ve İngiltere'nin durumu yakından takip ettiğini söylediğini de açıkladı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Yazarı olduğu Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.14'te İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giriş görüntüsünü paylaşmış, görüntülerde konsolosluk önünde siyah bir araba olduğuna dikkat çekilmişti.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna beraber gittiği nişanlısı Hatice Cengiz, içerden uzun süre çıkmaması sebebiyle konsolosluk görevlilerine Kaşıkçı’yı sorduğunu, görevlilerin “içerde kimsenin kalmadığını” söylediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında, “Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler de bu konuda iddiasını ispatla mükelleftir. Gerek emniyet teşkilatımız gerek istihbarat teşkilatımız bununla ilgili seferber olmuş durumdalar. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığımıza verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız hemen teyakkuza geçmiştir. Bütün bu çalışmalar devam etmektedir” İfadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiğini belirterek, "Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor" demişti.

ABD Başkanı Trump ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğuna dair haberlerden endişe duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AFP, TRT Haber