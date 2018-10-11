Almanya siber saldırılara karşı önlem alıyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi (BSI) Başkanı Arne Schönbohm ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, siber alandaki tehditlerin hem devlet kurumları hem şirketler hem de internet kullanıcıları için çok yoğun olduğunu belirtti.

"Siber saldırılar profesyonel hale geliyor"

Bilişim alanındaki sistemlerin çeşitlenmesiyle saldırı yöntemlerinin de değiştiğine işaret eden Seehofer, "Siber alandaki tehditler oldukça dinamik. Siber saldırlar çok değişken ve profesyonel hale geliyor" dedi.

Devletin buna karşı yasal düzenlemelerle, siber alandaki güvenlik stratejisini oluşturmasıyla ve ilgili kurumların güçlendirmesiyle önlemler aldığını ifade eden Seehofer, şirketlerin ve kullanıcıların kendi önlemlerini de almaları gerektiğini vurguladı.

"Siber saldırıların nitelikleri endişe verici"

BSI Başkanı Schönbohm de siber alandaki tehdidin son yıllarda arttığına işaret ederek, "Siber saldırıların nitelikleri endişe verici" ifadesini kullandı. Schönbohm, geçen yıl yaklaşık 800 milyon "zararlı yazılımın" tespit edildiğini ve bu yazılımların sayısının her gün ciddi ölçüde arttığını belirterek, hükümetin kullandığı ağlara geçen yıl 28 bin "zararlı" elektronik postanın ulaştığını aktardı.

Bu tür saldırılara karşı önlemlerin artırılması gerektiğinin altını çizen Schönbohm, BSI'nin bu alanda yeni uzmanlar alarak güçlendirileceğini kaydetti.

Almanya'dan Rusya'ya siber saldırı suçlaması

Son yıllarda uluslararası spor organizasyonları, şirketler ve medya organlarına yönelik düzenlenen siber saldırılar nedeniyle Rus ordusunu suçlayan ABD, İngiltere ve Hollanda'ya Almanya da katılmış, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Federal Hükümet kesinliğe yakışan bir ihtimalle APT28 kampanyasının arkasında Rus askeri istihbaratı GRU'nun olduğuna inanmaktadır" demişti.

Kaynak: AA