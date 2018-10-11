Alman İçişleri Bakanlığı tüm dini grupları toplantıya çağırdı

Almanya İçişleri Bakanlığı bütün dini grupları 16 Ekim'de toplantıya çağırdı. Berlin'deki buluşmanın gündemi Almanya’ya yurt dışından giden din adamlarının çalışma şartlarına yönelik yapılacak yeni yasal düzenleme olarak belirtildi. Ancak toplantının davetiyesinde yer alan ifadeler, ülkedeki Türk ve Müslüman cemaatleri tedirgin etti.

Davetiyede, Almanya'da görev yapacak din adamlarının hangi şartları taşıması gerektiği ve istenilen nitelikler sıralandı. "Din adamları entegrasyon için önemli kişilerdir ve Almanca yeterlilikleri olması gerekiyor" ifadesi yer aldı.

Almanya’daki Türk Müslüman toplumu, bunu Türkiye’den giden imamların önünü tamamen kesme girişimi olarak yorumluyor.

Alman hükumeti, ülkede sayıları 2 bini bulan camilerde kendi yetiştirdiği imamların görev almasını istiyor.

İmamlara dil zorunluluğu getirilmesinin de bu yöndeki devlet politikasının bir sonucu olduğu belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber