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Dünya
AA 13.09.2024 09:30

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 233'e yükseldiği bildirildi.

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesi Yagi Tayfunu'nun etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, tayfunun neden olduğu afet ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 233'e çıktığı bildirildi. Halen 103 kişinin kayıp olduğunu belirtilen açıklamada, 823 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirmiş, ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini ise 7 Eylül'de etkileyen tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.

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