İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli öldü

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Akl" ailesine ait evi hedef alması sonucu da 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli ölmüş, 95 bin 125 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.