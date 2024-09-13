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Dünya
AA 13.09.2024 07:10

Katil İsrail BM'ye ait okullara düzenlediği saldırılarda 500'den fazla kişiyi katletti

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullara düzenlediği saldırılarda en az 563 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Katil İsrail BM'ye ait okullara düzenlediği saldırılarda 500'den fazla kişiyi katletti

UNRWA'dan 11 Eylül'de yapılan açıklamaya göre, UNRWA'ya ait 190 tesis ya da merkez İsrail'in saldırılarına maruz kalarak kısmen ya da tamamen yıkıldı.

UNRWA Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, bu rakamın şok edici olduğunu söyledi.

Hamdan, savaşın başından bu yana UNRWA okullarına düzenlenen saldırılarda en az 563 kişinin öldüğünü, 1790 kişinin yaralandığını kaydetti.

İsrail'in saldırıları sonucu şu ana kadar yerinden edilenlere sağlık ve gıda yardımı sağlayan 220 UNRWA personelinin öldüğünü ifade eden Hamdan, UNRWA'nın çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli olan güvenli ortamın sağlanmaması durumunda Gazze'deki insani durumun kötüleşeceği uyarısında bulundu.

İsrail aynı okulu beşinci kez vurdu

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, El-Cauni Okulu'na düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bilgisi verilmişti.

Açıklamada, bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği beşinci saldırı olduğu ifade edilmişti.

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