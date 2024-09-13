Trump, rakibi Harris ile yeni bir tartışma programına çıkmayacağını duyurdu

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaştığı yazılı açıklamada, 10 Eylül'de ABC News kanalındaki canlı yayında Harris'le yaptığı münazara sonrası, Demokrat Parti liderliğiyle üçüncü bir karşılaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

"Bir boksör dövüşü kaybettiğinde ağzından çıkan ilk sözler 'rövanş istiyorum' olur." diyen Trump, "Anketler, salı gecesi Demokratların radikal sol adayı yoldaş Kamala Harris'e karşı yapılan tartışmayı kazandığımı açıkça gösteriyor ve o hemen ikinci tartışma çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Harris'i, "milyonlarca suçlu ve akıl hastasının ABD'ye akın etmesine" izin vermekle suçladı.

Demokrat yönetimin, ülkedeki enflasyonun engellenememesi sonucu "orta sınıfın iflas etmesinden" sorumlu tutan Trump, bu konuların, Biden ile yaptığı ilk tartışmada ve Harris ile karşılaştığı ikinci programda dile getirildiğini ve ayrıntılı olarak tartışıldığını vurguladı.

Rakibi Harris'in Fox News kanalındaki tartışma programına katılmadığını, NBC ve CBS kanallarında bir karşılaşmayı ise reddettiğini hatırlatan Trump, açıklamasının devamında, "Kamala son dört yıllık dönemde yapması gerekenlere odaklanmalı. Üçüncü münazara olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Harris'in kampanya ekibi salı günkü karşılaşmadan sonra hızlı bir şekilde yeni bir canlı yayın tartışması istediklerini Trump'ın seçim ekibine iletmişti.

Harris ve Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışması

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Harris ile Trump, dün ABC News kanalında yayımlanan ve yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayın tartışma programında kozlarını paylaşmıştı.

Taraflar, yaptıkları ilk münazarada iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta görüşlerini ortaya koymuştu