Açık 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.09.2024 00:32

Trump, rakibi Harris ile yeni bir tartışma programına çıkmayacağını duyurdu

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yeni bir tartışma programına katılmayacağını bildirdi.

Trump, rakibi Harris ile yeni bir tartışma programına çıkmayacağını duyurdu

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaştığı yazılı açıklamada, 10 Eylül'de ABC News kanalındaki canlı yayında Harris'le yaptığı münazara sonrası, Demokrat Parti liderliğiyle üçüncü bir karşılaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

"Bir boksör dövüşü kaybettiğinde ağzından çıkan ilk sözler 'rövanş istiyorum' olur." diyen Trump, "Anketler, salı gecesi Demokratların radikal sol adayı yoldaş Kamala Harris'e karşı yapılan tartışmayı kazandığımı açıkça gösteriyor ve o hemen ikinci tartışma çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Harris'i, "milyonlarca suçlu ve akıl hastasının ABD'ye akın etmesine" izin vermekle suçladı.

Harris ve Trump ABD seçmenine ne vadediyor?
Harris ve Trump ABD seçmenine ne vadediyor?

Demokrat yönetimin, ülkedeki enflasyonun engellenememesi sonucu "orta sınıfın iflas etmesinden" sorumlu tutan Trump, bu konuların, Biden ile yaptığı ilk tartışmada ve Harris ile karşılaştığı ikinci programda dile getirildiğini ve ayrıntılı olarak tartışıldığını vurguladı.

Rakibi Harris'in Fox News kanalındaki tartışma programına katılmadığını, NBC ve CBS kanallarında bir karşılaşmayı ise reddettiğini hatırlatan Trump, açıklamasının devamında, "Kamala son dört yıllık dönemde yapması gerekenlere odaklanmalı. Üçüncü münazara olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Harris'in kampanya ekibi salı günkü karşılaşmadan sonra hızlı bir şekilde yeni bir canlı yayın tartışması istediklerini Trump'ın seçim ekibine iletmişti.

Harris ve Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışması

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Harris ile Trump, dün ABC News kanalında yayımlanan ve yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayın tartışma programında kozlarını paylaşmıştı.

Taraflar, yaptıkları ilk münazarada iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta görüşlerini ortaya koymuştu

ETİKETLER
ABD Donald Trump Kamala Harris
Sıradaki Haber
Meksika'da şiddet olayları nedeniyle 4 bölgede eğitime ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
ABD'den İsrail'e 164,6 milyon dolar değerinde tank römorku satışına onay
23:45
Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü
23:25
Londra'da toplu taşıma sistemine siber saldırı: 5 bin kişinin banka detayları çalındı
23:38
Meksika'da şiddet olayları nedeniyle 4 bölgede eğitime ara verildi
22:54
New York'ta bir lisede silahlı saldırgan ihbarı yapıldı, ihbar asılsız çıktı
22:53
BM: İsrail'in vurduğu UNRWA okulunda Hamas üyelerinin bulunduğuna dair kanıt yok
İsrail 48 saat sonra Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi
İsrail 48 saat sonra Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi
FOTO FOKUS
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ