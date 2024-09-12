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Dünya
AA 12.09.2024 22:54

Meksika'da şiddet olayları nedeniyle 4 bölgede eğitime ara verildi

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu kartelinin gerçekleştirdiği şiddet olaylarının ardından 4 bölgedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Meksika'da şiddet olayları nedeniyle 4 bölgede eğitime ara verildi

Sinaloa Valisi Ruben Rocha, uyuşturucu karteli Sinaloa'nın gerçekleştirdiği şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Rocha, şiddet olaylarından dolayı Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio'daki tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca Vali Rocha, 16 Eylül'de eyaletin başkenti Culiacan'ın merkezinde bulunan meydanda Bağımsızlık Günü kutlamalarının da iptal edildiğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, şiddet olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İki grup arasında çatışmalar var. Halkın bundan etkilenmemesini ve birbirleriyle karşı karşıya gelmemelerini sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Obrador, "barışı korumak" için eyalette yeterli sayıda güvenlik gücünün konuşlandırılacağını kaydetti.

Ordunun ilgili birimlerle koordinasyon halinde olduğunu belirten Obrador, barış ve huzuru sağlamak için yeterli donanıma sahip olduklarını bildirdi.

Öte yandan Sinaloa Savcılığı, 9-11 Eylül'de 16 araç hırsızlığı, 14 adam kaçırma ve 9 cinayet ihbarı alındığını açıkladı.

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