Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.09.2024 09:17

İtalya, RAI muhabirlerini arananlar listesine alan Rusya'nın büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalyan kamu yayıncısı RAI kanalı muhabirlerinin Moskova tarafından "arananlar listesine" alınması nedeniyle Rusya'nın Roma Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

İtalya, RAI muhabirlerini arananlar listesine alan Rusya'nın büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Tajani, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu'nun İtalya'daki büyükelçisini, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu Battistini'yi arananlar listesine dahil etme yönündeki tuhaf kararına olan şaşkınlığımızın iletilmesi için bakanlığa çağırdım." ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de ağustos ayında Ukraynalı askerlerle Rusya'nın Kursk bölgesine giden RAI kanalı muhabiri Stefania Battistini'nin yanı sıra kameraman Simone Traini'nin de arananlar listesinde olduğu bildirildi.

RAI'den yapılan açıklamada da Rusya İçişleri Bakanlığının muhabirlerini "arananlar listesi"ne eklemesinin, bilgi edinme özgürlüğünün ihlali anlamına geldiği ifade edilerek, Battistini ve Traini'nin korunacağı belirtildi.

İtalya'daki basın-yayın meslek odaları da Rusya’nın Battistini ve Traini'nin "arananlar listesi"ne alınmasına "gazetecilik suç değildir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri izlemek üzere Ukrayna'da bulunan RAI muhabirleri Battistini ve Traini, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırıları izlemek üzere Ukrayna askerleriyle beraber bölgeye girmiş, çekim ve haber yapmıştı.

Gazetecilerin bu haberlerinin İtalya'da 15 Ağustos'ta yayınlanmasının ardından Moskova buna sert tepki göstermiş ve Rusya'daki İtalya Büyükelçisi'ni dışişleri bakanlığına çağırmış, ayrıca iki isim hakkında cezai kovuşturma başlatılmıştı.

Bu gelişmeler sonrasında RAI kanalı, iki muhabirini de güvenliklerini gerekçe göstererek geçici olarak İtalya'ya çağırmıştı.

ETİKETLER
İtalya Rusya
Sıradaki Haber
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:41
İlaç etkin maddesi üretmek isteyen kenevir yetiştiricisi TMO'ya başvurabilecek
09:32
Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 233'e yükseldi
09:33
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:29
Hafta sonu hava nasıl olacak?
09:27
Kelebek hırsızlarına 200 bin dolar para cezası
09:18
Nükleer tesislerde kayıt, bildirim ve raporlamalara ilişkin esaslar belirlendi
İsrail 48 saat sonra Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi
İsrail 48 saat sonra Tulkerim Mülteci Kampı'ndan çekildi
FOTO FOKUS
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı
Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ