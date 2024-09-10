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Dünya
AA 10.09.2024 10:27

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 87'ye yükseldi

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 87'ye çıktı.

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 87'ye yükseldi
[Fotograf: Reuters]

VN Express haber sitesine göre yetkililer, Vietnam'ı etkileyen Yagi Tayfunu nedeniyle 752 kişinin yaralı olduğunu, kayıp 70 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Afette 87 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesi açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki birçok nehrin taşma seviyesine yaklaştığını aktarılırken, afet dolayısıyla 48 binden fazla evin hasar gördüğünü duyuruldu.

Açıklamada, binlerce hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı aktarıldı.

Bu arada Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Yagi'nin etkilediği Haiphong kentine giderek hasarların karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketini onayladı.

50 binden fazla kişi tahliye edilmişti

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirmişti.

Yagi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini ise 7 Eylül'de vuran tayfunun 4 kişinin ölümüne, 95 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.

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