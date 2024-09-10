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Dünya
AA 10.09.2024 10:20

Kuzey Kore, nükleer silah kapasitesini artırmayı hedefliyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer silah kapasitesini artırmaya yönelik politikalar yürüttüklerini belirtti.

Kuzey Kore, nükleer silah kapasitesini artırmayı hedefliyor

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Kuzey Kore'nin kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliklerinde konuştu.

ABD başta olmak üzere artan nükleer silahlanmanın Kuzey Kore için tehdit teşkil ettiğini dile getiren Kim, "askeri üstünlüğün korunması ve daha da artırılması" gerektiğini söyledi.

Kim, bu yüzden ülkesinin nükleer silah kapasitesini, "katlanarak" artırmaya yönelik politika yürüttüklerini açıkladı.

Sürekli olarak nükleer tehdide maruz kaldıklarını ifade eden Kim, nükleer silahları "meşru müdafaa" için kullanacaklarını ve bunun da kimseye tehdit oluşturmayacağını savundu.

Kim, Kuzey Kore'nin "sorumlu bir nükleer silah devleti" olduğunu söyledi.

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