İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da en az 9 Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyinde El Halil kenti ile çevre beldelere baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri baskınlarda en az 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim ve yakınındaki İrtas beldesine yönelik baskında İsrail ordusu 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimlerindeki Ramallah kenti ile çevre beldeler de İsrail ordusunun hedefindeydi.

İsrail askerlerinin baskınında en az 2 Filistinli gözaltına alındı.

Günün ilk saatlerinde İsrail ordusu Cenin ve Nablus kentlerine de baskınlar düzenledi ve kısa sürede çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 692 Filistinli hayatını kaybetti.