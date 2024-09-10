Az Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.09.2024 08:36

Rusya: Ukrayna, Moskova dahil Rus topraklarına 144 İHA ile saldırı düzenledi

Rus yetkililer, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına 144 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bir çocuğun öldüğünü duyurdu.

Rusya: Ukrayna, Moskova dahil Rus topraklarına 144 İHA ile saldırı düzenledi
[Fotoğraf: Arşiv]

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerince 144 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 20'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, saldırılarda bölgedeki bir apartmana İHA düşmesi nedeniyle bir çocuğun öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada ise sivil uçakların güvenliği nedeniyle Moskova’daki havalimanlarında uçuşların geçici olarak kısıtlandırıldığı duyuruldu.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
İsrail basını: Hükümet, Gazze'nin kuzeyini ilhak etmeye hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Borsa güne yükselişle başladı
10:43
Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 65'e yükseldi
10:36
ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü
10:34
Kuzey Kore, nükleer silah kapasitesini artırmayı hedefliyor
10:35
Katil İsrail'in Gazze'de seyyar satıcının etrafındakilere yönelik saldırısında 5 Filistinli öldü
10:33
Şehidin adı dün doğan oğluna verildi
Yosun istilasındaki Seyhan Nehri temizleniyor
Yosun istilasındaki Seyhan Nehri temizleniyor
FOTO FOKUS
Ayşenur Eygi'yi şehit eden soykırımcı İsrail askeri sevinç çığlıkları attı
Ayşenur Eygi'yi şehit eden soykırımcı İsrail askeri sevinç çığlıkları attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ