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Dünya
TRT Haber 10.09.2024 07:46

Gözler Trump-Harris münazarasında

ABD Başkanlık seçimine yaklaşık 2 ay kala kritik gün. Başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump ilk kez karşı karşıya geliyor. Yarın Türkiye saatiyle saat 04:00'te başlayacak münazarayı milyonlarca kişinin izlemesi bekleniyor. Filistinli gruplar her iki adayı da protestoya hazırlanıyor.

Gözler Trump-Harris münazarasında

Amerikan kamuoyunun aylardır merakla beklediği münazarada, başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump karşılaşacak.

Philadelphia'da Türkiye saatiyle sabah saat 4'te başlayacak münazara, adayların ilk karşılaşması olacak.

Televizyon münazarası 1 buçuk saat sürecek. Salonda izleyici olmayacak. Konuşma sırası kendisinde olmayan adayın mikrofonu kapatılacak. Böylece konuşan adayın sözü kesilemeyecek. Soruları cevaplaması için adaylara 2'şer dakika süre tanınacak. Harris ve Trump'a not kağıdı, kalem ve su verilecek.

Her iki parti de endişeli

Edinilen bilgiye göre, her iki parti yetkilileri de adaylarından endişeli.

Cumhuriyetçiler, Trump'ın ekonomi, sınır krizi gibi konularda Harris'i köşeye sıkıştırmak yerine sözünü keserek dikkati dağıtmasından endişe ediyor.

Demokratlar da, Harris'in başkan yardımcılığı dönemindeki konuşmalarında yaptığı tartışmalı ve yetersiz açıklamalardan hoşnutsuz.

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Kamala Harris, haziran ayındaki münazarada Trump'a karşı kötü performans sergileyen Başkan Biden'ın çekilmesi sonucu partinin adayı olarak açıklanmıştı.

Filistinli grupların, televizyon münazarasının yapılacağı tarihi Philadelphia Belediye binasının önünde, her iki adayı da İsrail'e destekleri sebebiyle protesto etmesi bekleniyor.

Anketlere göre adaylar yarışı başa baş götürüyor.

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