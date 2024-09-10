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Dünya
AA 10.09.2024 08:17

İsrail basını: Hükümet, Gazze'nin kuzeyini ilhak etmeye hazırlanıyor

İsrail gazetesi Haaretz'in editörü Aluf Benn, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Gazze'nin kuzeyinin ilhak edilmesi ve bu bölgede İsrailliler için yerleşim yerleri kurulmasına hazırlandığını iddia etti.

İsrail basını: Hükümet, Gazze'nin kuzeyini ilhak etmeye hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Benn gazetede yer alan makalesinde, İsrail'in, Gazze savaşının ikinci aşamasına girdiğini belirtti ve bu aşamaya ilişkin planlarını açıkladı.

Benn makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"İsrail bu aşamada, Gazze'nin kuzeyinden Netzarim Koridoruna (kuzey ile güneyi birbirinden ayıran koridor) kadar olan bölgede kontrolü sağlamaya çalışacak. Bu bölge, uluslararası muhalefetin derecesine göre kademeli olarak yerleşim ve ilhak için hazırlanacak. Bu plan uygulamaya konulursa eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı emekli General Giora Eiland'ın önerdiği gibi Gazze'nin kuzeyinde kalan Filistinliler, açlık tehdidi ve hayatlarını koruma kisvesi altında oradan çıkarılacak."

Benn, Netanyahu'nun İsrail topraklarını genişletme hayali kurduğunu ve bunun gerçekleşmesi durumunda onun için mutlak bir başarı olacağını kaydetti.

UNRWA'nın Gazze'den çıkarılması

Netanyahu'nun, geçen hafta orduya, uluslararası kuruluşların yerine Gazze'de insani yardım dağıtmak için hazırlanma talimatı verdiğini hatırlatan Benn, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, askerleri tehlikeye atacağı ve maliyetinin yüksek olacağı gerekçesiyle buna çekinceli yaklaştığını ancak Netanyahu'nun tavrını değiştirmediğini belirtti.

Benn, İsrail'in yardım girişlerini kontrol etmesi durumunda, İsrail sağının Siyonist karşıtı bir proje olarak gördüğü BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) bir defada ve sonsuza dek Gazze'den çıkarma fırsatı bulacağını savundu.

İsrailli esirler

Netanyahu'nun Gazze'deki esirleri geri getirmekten vazgeçip onları Hamas'ın tünellerinde işkence ve ölüme terk ettiğini kaydeden Benn, bunun Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için işleri tersine çevirme amacı taşıdığını dile getirdi.

Benn, "Esirler, İsrail'den büyük bir karşılık elde edilmesini sağlayacak bir servet olacak yerde Filistinlilere yük ve İsrail'in savaşı ve ablukayı sürdürmesinin gerekçesi olacak" ifadesini kullandı

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