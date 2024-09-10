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Dünya
AA 10.09.2024 10:17

Katil İsrail'in Gazze'de seyyar satıcının etrafındakilere yönelik saldırısında 5 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze kentinde seyyar satıcının etrafındakileri hedef alan saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'de seyyar satıcının etrafındakilere yönelik saldırısında 5 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Şava Meydanı yakınındaki el-Hakime Caddesi'nde seyyar felafil (kızarmış nohut köftesi) arabası çevresindeki insanları hedef aldı.

Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail ordusu, topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyini bombaladı.

İsrail ordusunun günün ilk saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğu" iddia edilen Mevasi bölgesindeki yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 40 Filistinli ölmüş, 60'ı da yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli ölmüş, 94 bin 825 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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