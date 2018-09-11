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Vietnam'da halka "köpek eti yemeyin" çağrısı

Vietnam'da şehrin imajına zarar verdiği ve uygunsuz şekilde yetiştirilenlerin kuduz hastalığı yayabileceği gerekçesiyle halka "köpek eti yemeyin" çağrısı yapıldı.

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Vietnamda halka &quot;köpek eti yemeyin&quot; çağrısı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Belediye Başkan Yardımcısı Nguyen Van Suu, belediyenin internet sitesinde yayımlanan mesajda, köpek ve kedilerin katledilmesinden ve etlerinin tüketilmesinden yabancıların rahatsız olduğunu, bu durumun başkentin imajını zedelediğini belirtti.

Kent sakinlerine köpek ve kedi eti yemeye son vermeleri çağrısında bulunan Suu, yerel hükümetlere eti için köpek ve kedi yetiştirirken kuduz riskine karşı toplumu bilinçlendirme talimatı verdi.

500 bine yakın kedi ve köpek bulunuyor

Yetkililer, Hanoi'de 493 bin köpek ve kedinin bulunduğunu, bunların yüzde 10'dan fazlasının ticari amaçlarla yetiştirildiğini kaydetti.

Vietnamlı pek çok kişi, köpek eti yemenin dayanıklılığı artırdığına inanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Vietnam, Kuduz hastalığı, köpek eti
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