Venezuela'nın petrolünün kaybı Küba için nasıl felaket olabilir?

ABD ordusu, çarşamba günü Venezuela ile bağlantılı iki petrol tankerine daha el koyduğunu açıkladı.

İzlanda yakınlarında, Kuzey Atlantik'te iki hafta süren bir takibin ardından ele geçirildi. Rus bayraklı olan bu geminin, yaptırımları delerek Venezuela'dan ham petrol yüklemeye çalıştığı iddia edildi.

'M Sophia' Tankeri: Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda, ABD Sahil Güvenliği tarafından durdurulan bu gemi, "devletsiz ve yaptırım listesinde yer alan bir hayalet tanker" olarak tanımlandı.

Küba için hayati kayıp

Venezuela'dan gelen petrol, Küba ekonomisi için ikame edilmesi zor bir öneme sahip. PDVSA verilerine göre, geçen yıl Venezuela'dan adaya günde ortalama 27 bin varil petrol gönderildi. Bu miktar, Küba'nın toplam petrol açığının yaklaşık yüzde 50'sini karşılıyordu.

Halk karanlık ve yakıt kuyruklarında

Matanzas liman kentinde kapalı benzin istasyonları ve kilometrelerce uzanan yakıt kuyrukları, krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Halk, halihazırda günde saatlerce süren elektrik kesintilerinin (blackout) daha da kötüleşmesinden endişe ediyor.

Küba, Rusya ve Meksika'dan gelen sevkiyatlara güvense de Meksika yönetimi son yaptığı açıklamada Küba'ya tarihi ortalamaların üzerinde ek bir sevkiyat yapılmadığını belirtti.

Matanzas sakinleri, Venezuela desteğinin kesilmesinin ülkeyi "biraz daha kötüye götüreceğini" ifade ederken, bazıları ise "sonuna kadar direneceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

ABD'nin "tam abluka" stratejisi

Trump yönetimi, aralık ayı ortasında Venezuela'ya giden ve yaptırım uygulanan tüm tankerlere yönelik "tam ve eksiksiz bir abluka" başlattığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'nın petrol gelirlerinin kontrol altına alınacağını ve bu kaynağın Havana'ya gitmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.