Korku filmi değil: Evinden 100'den fazla insan kafatası çıktı

Delaware Bölge Savcısı Tanner Rouse, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, dedektiflerin Gerlach’ın Ephrata’daki evinde yaptıkları aramada karşılaştıkları manzarayı "bir korku filminin canlanması" olarak nitelendirdi.

Bodumda bulunan kalıntılar arasında 100'den fazla kafatasının yanı sıra mumyalanmış eller ve ayaklar, çürümekte olan iki insan gövdesi ve bebeklere ait kemikler yer alıyor. Bazı kemiklerin raflarda sergilendiği, bazılarının ise tavandan sarkıtıldığı bildirildi.

Suçüstü yakalandı

Gerlach, Philadelphia ile Yeadon sınırı arasında yer alan tarihi Mount Moriah Mezarlığı'ndan elinde bir çuvalla çıkarken yakalandı. Çuvalın içinden iki küçük çocuğun mumyalanmış kalıntıları, üç kafatası ve çeşitli kemikler çıktı.

Zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde mezarlıktan yaklaşık 30 set insan kalıntısı çaldığını itiraf etti.

Jonathan Gerlach hakkında hırsızlık, cesede kötü muamele, mezar tahrifatı ve mülke tecavüz dahil olmak üzere toplam 574 suçlama dosyalandı.

Yetkililer, ele geçirilen kalıntıların bir kısmının 200 yıllık olduğunu, bir kısmının ise üzerinde kalp pili bulunacak kadar yakın zamanda ölen kişilere ait olduğunu belirtti.

Soruşturma genişliyor

Soruşturma ekibi, Gerlach’ın topladığı kemikleri internet üzerinden satıp satmadığını veya belirli bir ritüel için kullanıp kullanmadığını araştırıyor.

Kalıntıların sadece Mount Moriah’dan değil, bölgedeki diğer mezarlıklardan da çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zanlı, 1 milyon dolar kefaletle cezaevinde tutuluyor.