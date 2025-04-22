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Dünya
AA 22.04.2025 04:32

Venezuela'da Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle 3 günlük yas

Venezuela, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Venezuela'da Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle 3 günlük yas

Devlet televizyonunda yer alan habere göre, Papa Franciscus'un vefatının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile yas süresi resmen yürürlüğe girdi.

Bu süre boyunca tüm kamu kurumları ile sivil ve askeri binalarda bayraklar yarıya indirilecek. Ayrıca ülkede halka açık şenlik ve kutlamalar yapılmayacak.

Arjantin ve Brezilya'da 7 günlük yas

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus, ülkemizde barış ve birlik için çaba göstermiştir. Halkımız, onun öğretilerine her zaman minnetle bağlı kalacaktır." ifadesini kullandı.

Arjantin ve Brezilya da Franciscus'un vefatı nedeniyle 7 günlük ulusal yas ilan etmişti.

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