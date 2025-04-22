Parçalı Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.04.2025 02:53

ABD Başkanı Trump, Papa Franciscus'un cenaze törenine katılacak

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı seyahatinde Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya gidecek.

ABD Başkanı Trump, Papa Franciscus'un cenaze törenine katılacak

ABD Başkanı Trump, Truth Social'daki hesabından yaptığı açıklamada, Papa'nın cenaze törenine katılacağını açıkladı.

Trump, açıklamasında, "Melania ile ben, Papa Franciscus'un Roma'daki cenaze törenine katılacağız. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılarının ve Demokrat hesapların, Trump'ın "sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklindeki ifadesinin bir cenaze töreni için uygun olmadığı yönündeki eleştirilerini dile getirmesi dikkat çekti.

Vatikan, Papa'nın dün yerel saatle 07.35'te (TSİ 08.35) 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Donald Trump Vatikan ABD
Sıradaki Haber
Harvard Üniversitesi Trump yönetimine dava açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:02
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
04:00
Güngören'de 6 katlı bina tahliye edildi
03:40
ABD Yemen'e 4 hava saldırısı düzenledi
02:27
Harvard Üniversitesi Trump yönetimine dava açtı
01:37
ABD'den bazı Asya ülkelerinden ithalata vergi kararı
01:09
Vatikan'da Papa'nın odaları mühürlendi
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Anadolu Otoyolu'da zincirleme kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'da zincirleme kaza ulaşımı aksattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ