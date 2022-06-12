Muhalefet, Guaido'nun, olayla birlikte gömleğinin yırtıldığını gösteren fotoğrafları paylaştı.

Guaido da Instagram hesabından yaptığı açıklamada, başkent Caracas'a yaklaşık 270 kilometre mesafedeki San Carlos'ta kendisine düzenlenen saldırıyı "pusu" olarak niteledi.

Söz konusu saldırının kendisini yıldırmayacağını belirten Guaido, "sokaklarda olmaya" devam edeceğini söyledi.

ABD, Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyor.

Venezuela Üniter Platformu

Ülkede 6 Aralık 2020'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından ABD destekli Guaido öncülüğünde yaklaşık 40 muhalefet partisi, çeşitli sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Venezuela Üniter Platformu'nu oluşturmuştu.

Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu Büyük Vatansever Kutup, Guaido'nun boykot ettiği parlamento seçimlerini yüzde 67,6 ile kazanarak 2015'te muhalefete kaptırdığı meclisteki sandalye çoğunluğunu geri kazanmıştı.

Halkı sokağa çağırmıştı

Ülkedeki muhaliflere büyük destek veren başta ABD ile Lima Grubu, Amerika Devletleri Örgütü (OAS), İngiltere ve bazı Latin Amerika ülkeleri seçim sonuçlarını gayrimeşru ilan ederek muhalif lider Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımaya devam edeceklerini açıklamıştı.

ABD'nin desteklediği Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini alarak, 30 Nisan 2019'da Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.