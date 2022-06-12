Gemi Gloucester, Julian ve Lincoln Barnwell kardeşler ve James Little tarafından Norfolk kıyı şeridinde dört yıllık bir aramanın ardından 2007'de keşfedildi. Gemi bulunana kadar deniz yatağında yarı gömülü haldeydi.

Kraliyet Donanması gemisi, 6 Mayıs 1682'de bir kumsalda karaya oturduğunda geleceğin İngiltere Kralı James Stuart'ı - daha sonra York Dükü - taşıyordu.

“Protestan tahtının Katolik varisinin ölümüne neden olan bir kraliyet gemi enkazı"

East Anglia Üniversitesi denizcilik tarihi uzmanı Claire Jowitt, geminin yaşı ve prestijinin, enkazın durumunun, halihazırda kurtarılmış buluntuların ve kazanın siyasi bağlamının buluntunun önemine katkıda bulunduğunu söyledi.

"Keşif; 17. yüzyıl sosyal, denizcilik ve siyasi tarih anlayışını temelden değiştirmeyi vaat ediyor. Battığı koşullar nedeniyle, bunun 1982'de Mary Rose'un yükseltilmesinden bu yana en önemli tarihi deniz keşfi olduğu iddia edilebilir.

Gloucester, İngiliz siyasi tarihinde önemli bir anı temsil ediyor; büyük bir siyasi ve dini gerilim döneminde Protestan tahtının Katolik varisinin ölümüne neden olan bir kraliyet gemi enkazı."

Yüzlerce mürettebat ve yolcu öldü, ancak Stuart gemiyi terk etmeyi son dakikaya kadar erteleyerek zar zor hayatta kaldı.

[Fotoğraf: University of East Anglia]

2023 için Norwich Castle Museum & Art Gallery'de, gemiyi tanımlamaya yardımcı olan çan da dahil olmak üzere enkazda bulunan nesnelerin yer alacağı bir sergi planlanıyor.

Mary Rose’un kurtarılması: En büyük Tudor eserleri koleksiyonu

Henry'nin 1545'te batan savaş gemilerinden biri olan Mary Rose, 1982'de Tudor zamanlarındaki yaşam hakkında zengin ayrıntılar sağlayan bir deniz arkeolojisi çalışmasıyla başarıyla kurtarıldı.

Tahta silah arabaları, tencereler, neşterler, deri kitap kapakları, şırıngalar, kemanlar, düdükler, silahlar, navigasyon cihazları ve mobilyalar, tarihçilere şimdiye kadarki en büyük orijinal Tudor eserleri koleksiyonunu sağlayan Mary Rose'dan alınan eşyalar arasındaydı.