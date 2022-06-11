Japon hükümetinin verilerine göre, ülkenin fosil yakıt gücüne olan bağımlılığı 2010 ile 2016 arasında yüzde 81'den yüzde 89'a yükseldi.

Aynı dönemde, nükleer enerji ağı Fukushima felaketinin ardından bir darbe aldı ve yüzde 11,2'den yüzde birin altına düştü.

Büyük rüzgar çiftlikleri gibi bazı yenilenebilir seçenekler, kısmen Japonya'nın genellikle dağlık arazisi nedeniyle ideal değil.

Gelgit gücünü kullanmak için Ishikawajima-Harima Heavy Industries'deki (IHI Corporation) Japon mühendisler, Kairyu adında 330 tonluk bir gelgit enerjisi santrali inşa etti.

Kairyu, her iki tarafında da 36 fit türbin kanatlarına sahip 66 fitlik bir merkezi silindirden oluşuyor.

Kairyu, faaliyete geçtiğinde, okyanus tabanını yerinde tutmak için kablolarla okyanus tabanına bağlanacak. Daha sonra güç üretecek türbinleri döndürmek için etrafındaki su akımlarının gücünü kullanacak. Bu daha sonra Japonya'nın ulusal elektrik şebekesine aktarılacak.

IHI, bir gün Japonya'nın etrafındaki gelgitlerden yaklaşık 205 gigawatt elektrik üretmenin mümkün olabileceğini ve bunun da ülkenin tüm enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yeteceğini tahmin ediyor.